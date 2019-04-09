ضبط مسجلي خطر و6 حالات اشتباه وتنفيذ 63 حكمًا بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نفذت قوات الشرطة حملة لإزالة الإشغالات وحالات التعدي على الطريق العام وضبط الباعة الجائلين الذين استباحوا حرمة الطريق وخالفوا القانون، ووصل الأمر لتسببهم في غلق شارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية.

وأعدت مديرية أمن الجيزة حملة مكبرة برئاسة حكمدار الجيزة واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وبمشاركة ضباط إدارة شرطة المرافق والمرور وقوات الأمن والأمن المركزي بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والحي؛ لرفع الإشغالات والمعوقات.

وأسفرت الحملة عن ضبط قضيتي اتجار في المخدرات، و3 قطع سلاح أبيض، وتنفيذ 63 حكما قضائيا متنوعا والقبض على مسجلي خطرا و6 حالات اشتباه خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتم ضبط 5 بائعين متجولين ودراجتين ناريتين ورفع 82 كرسيا، 3 "غُرزة شاي" و20 "ترابيزة" و45 أوتاد وسلاسل حديدية وعربات يد وموازين وثلاجات عرض.

بدوره، وجه اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة، ومنع عودة الباعة الجائلين، والتنسيق مع المحافظة لإيجاد مكان آخر لعرض بضائعهم.

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