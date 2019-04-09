الجيزة: تطوير نفق مشاه كوبري عباس لتسهيل حركة العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

انتهت محافظة الجيزة من أعمال تطوير وتجميل نفق مشاة كوبري عباس بحي جنوب الجيزة، حرصًا من المحافظة على تسهيل حركة عبور المشاة من المواطنين في حرم آمن، حفاظًا على سلامتهم وللحد من حوادث الطرق.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة- في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- إن المحافظة تنتهج خطة لتطوير أنفاق المشاة المنتشرة بالعديد من الطرق والمحاور الرئيسية للتسهيل على مستخدميها خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة؛ وحفاظاً على أرواحهم إضافة إلى عدم إحدث أي كثافات مرورية بالطرق.

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وأشار المحافظ إلى أن حي جنوب طوّر نفق مشاة كوبرى عباس لما له من أهمية كبيرة للمواطنين المترددين على المنطقة، حيث تم تطويره وتجميله ورفع كفاءة الإنارة به ليليق باستقبال المواطنين موجها بالحفاظ على ما تم تنفيذه بالنفق ومتابعة الصيانة الدورية له.

كما أعلن المحافظ أنه في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والإسراع في حلها، والتسهيل عليهم، تم فتح نفق مشاة طريق اللبيني أمام المواطنين والذي توقف استخدامه، وتم غلقه منذ سنوات، حيث طورته المحافظة ورفعت كفاءته للاستفادة منه واستخدامه من قبل المواطنين للحد من حوادث الطرق بالمنطقة.

من جانبه، أكد اللواء ياسر سامي، رئيس حي جنوب الجيزة، أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير نزلة كوبري الجيزة المعدني من اتجاه شارعى مراد والجامعة، إضافة إلى تركيب بلاط الإنترلوك بطول سور حديقة الحيوان حتى كلية الهندسة جامعة القاهرة في إطار توجيهات المحافظ بتوفير ممشى مناسب للمواطنين والحفاظ على المظهر الجمالي بالطرق الرئيسية.