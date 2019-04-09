رئيس هيئة محو الأمية: نسعى لنقل التكنولوجيا إلى مجال تعليم الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إنه لا توجد قضية أهم من التعليم، الذي يستحوذ على الرأي العام والأمن القومي.

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الرابع المنعقد تحت عنوان: "مبادرات ناجحة وتطبيقات مبتكرة في مجال التعليم، تحت شعار الطفل العربي والإفريقي في ظل عالم التعليم الرقمي، المنعقد اليوم الثلاثاء، بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأضاف أن منظومة التعليم متكاملة لا يمكن فصل التربية والتعليم عن التعليم العالي وتعليم الكبار، لافتاً إلى أن النظام التعليمي الجديد يعلي من شأن التكنولوجيا ونرى ثماره في القريب العاجل.

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وأكد عمري أن هيئة تعليم الكبار تهتم بنقل التكنولوجيا إلى مجال تعليم الكبار.

وأشار رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار إلى أن الرئيس السيسي تحدث عن أهمية التعليم في بناء الدولة التي تقضي علي مثلث الرعب " الفقر، الجهل، المرض"، مؤكدا أن التعليم هو حجر الأساس ومبادرة 2019 عام التعليم، تمثل دفعة لرؤية نتائج التطورات في القريب العاجل.

وأوضح أن هناك تعاونًا مثمرًا بين هيئة تعليم الكبار اليونيسكو والشركة العربية لتعليم الكبار، لتطبيق المنهج التفاعلي التطبيقي في 9 محافظات في مصر، مؤكدا ان هناك تجارب في دول أخرى حققت نجاحا كبيرا في مجال محو الأمية.

وقال إن مصر هي الدولة الوحيدة التى يشارك بها طلاب الجامعة في محو الأمية، وإنه جرى تدشين تطبيق تفاعلي لتوصيل رسائل للكبار من خلال الدراما، كاشفا أن نحو 90% من الكبار أصبحوا يتعاملوا مع الأجهزة الرقمية ولديهم حساب واحد على الأقل بإحدى تطبيقات الإنترنت.