الأكاديمية الوطنية للتدريب تشارك في منتدى الشباب الاقتصادي بالأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تشارك الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم، في منتدى الشباب الاقتصادي والاجتماعي الثامن في مقر الأمم المتحدة، بمدينة نيويورك.

وحسب بيان، اليوم، يضم المنتدى عددًا من جلسات المائدة المستديرة التفاعلية والحوار التفاعلي لتغطية ومناقشة جوانب مختلفة من أهداف التنمية المستدامة.

يستضيف المنتدى العديد من صناع القرار وممثلي مؤسسات شبابية من حول العالم متضمنة الأكاديمية.

وتعرض الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، تجربة مصر في تمكين الشباب، عن طريق تدريبهم وتأهيلهم للأدوار القيادية في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال برامج متعددة تخدم المجتمع المصري بشكل خاص وتدمج الرؤية الشاملة على الجانبين الإقليمي والدولي في تدريب وصقل مهارات الشباب.