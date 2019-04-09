تجديد حبس استاذ جامعي متهم بقتل إمام "مسجد الرحمة" أثناء صلاة الجمعة في الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس استاذ جامعي، 15 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل إمامه أثناء صلاة الجمعة، بمنطقة فيصل.

وأجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لمسرح الجريمة بينما رفع خبراء الأدلة الجنائية آثار الدماء من داخل المسجد لفحصها، كما أجرت النيابة معاينة تصويرية لشقة المتهم التي تبعد قرابة 40 مترًا عن المسجد مسرح الجريمة وتحفظت النيابة عليها عقب الانتهاء من معاينتها.

كان سدد استاذ جامعي طعنتين لإمام مسجد بمنطقة فيصل أثناء صلاة الجمعة، وتمكن الأهالي من الإمساك به قبل هروبه.

مصادر أمنية كشفت أن المتهم يدعى "أحمد. م" 42 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، مصاب بأعراض انفصام في الشخصية، لافتة إلى أنه قتل الإمام "محمد" 34 سنة، أثناء سجوده تاركا السكين في ظهره.

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وعن ترديد المتهم عبارات غير مفهومة بعد ضبطه من قبل المصلين مثل "أنا خليفة الله المسجد في جن" أكد المصدر أن المتهم مهتز نفسيا، وأنه سيخضع للفحص الطبي الشامل للوقوف على سلامة قواه العقلية.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن المتهم عاطل سدد طعنتين في الظهر لإمام المسجد أثناء السجود واصفا الأمر "ضربه مرة وسحب السكينة وضربة مرة تانية وترك السكينة وهرب".

أضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن المصلين تحفظوا على المتهم قبل هروبه، وتسليمه إلى الشرطة التي وصلت موقع الجريمة في غضون دقائق.

وأشار المصدر إلى أن إمام المسجد ويدعى "محمد" وصل مستشفى الهرم جثة هامدة، وأن السكين لا تزال في ظهره لم يتم استخراجها حتى الآن.