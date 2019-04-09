القبض على شاب حاول تهريب 119 ماكينة "فوري" عبر منفذ السلوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكن قسم البحث الجنائي بإدارة شرطة منفذ السلوم البري، شخص مقيم بمحافظة مطروح، حال إنهاء إجراءات وصوله للبلاد وبحوزته 119ماكينة صراف آلي "فورى" أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، مخبأة داخل "جركن بنزين" بالسيارة قيادته بالمخالفة لقانون الجمارك. قرابة 4 ملايين جنيه، قيمة الرسوم المستحقة لعدد 119 ماكينة صراف آلي حاول أحد الأشخاص تهريبها من منفذ السلوم البري. بمواجهه المذكور أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التهريب والاتجار، وقدرت القيمة والرسوم الجمركية بمبلغ مالي 3 ملايين و763 ألف جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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