تاركا زوجة و5 أبناء.. عامل ينتحر من الدور الرابع بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم عامل على الانتحار قفزا من الطابق الرابع بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة؛ بسبب مروره بأزمة نفسية.

تلقى العميد خالد فهمي مأمور قسم شرطة البدرشين إخطارا من شرطة النجدة بسقوط شخص من علو بمنشية دهشور في دائرة المركز ووفاته في الحال.

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انتقل العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث جنوب الجيزة إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة لعامل يدعى صلاح عبده، يبلغ من العمر 45 سنة، وأنه متزوج ولديه 5 أبناء.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين توصلت إلى ان المتوفى أقدم على الانتحار قفزا من الطابق الرابع؛ بسبب مروره بأزمة نفسية.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرير محضر أحاله اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.