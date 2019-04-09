مباحثات ثنائية بين وزير خارجية البحرين ورئيس أركان الجيش الباكستاني

بحث وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، اليوم الثلاثاء، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، أهم القضايا الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيالها.
الخارجية البحريني إلى باكستان، حيث أكد على تعزيز سبل الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة واستمرار التنسيق والتشاور تجاه مختلف القضايا بما يعزز مصالح البلدين ويدعم مساعيهما الرامية لصون أمن
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم وزير
ومن جانبه، أعرب رئيس أركان الجيش الباكستاني عن اعتزاز بلاده بما يربطها من علاقات متميزة مع مملكة البحرين وما وصلت إليه من مستويات متقدمة تعكس ما تمثله هذه العلاقات من أهمية كبيرة للبلدين وما يتوفر لها من إمكانيات وفرص كبيرة، متمنيًا دوام التقدم والرخاء.
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