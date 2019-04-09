الأرصاد: الطقس غدًا معتدل على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدًا الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما

يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فمعتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

فيما يأتى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 14 25

شبين الكوم 14 25

طنطا 13 24

دمنهور 12 23

الإسكندرية 13 21

بلطيم 13 21

مطروح 14 25

السلوم 12 22

سيوة 13 27

بورسعيد 15 20

دمياط 14 21

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 12 26

السويس 14 26

العريش 12 23

رفح 13 22

رأس سدر 13 26

نخل 10 23

نويبع 17 25

طابا 13 23

كاترين 07 22

الطور 16 29

شرم الشيخ 20 28

الغردقة 19 29

مرسى علم 22 28

الفيوم 15 26

بنى سويف 14 26

المنيا 12 26

أسيوط 13 27

سوهاج 15 28

قنا 16 29

الأقصر 19 32

أسوان 20 33

أبوسمبل 22 33

الوادى الجديد 16 32

شلاتين 22 31

أبو رماد 21 31

رأس حدربة 23 28

حلايب 22 28