وزير داخلية النمسا يحذر من وقوع أزمة هجرة جماعية جديدة إلى أوروبا

حذر وزير داخلية النمسا هيربرت كيكل من وقوع أزمة تدفق جديدة للاجئين إلى أوروبا، مطالبا المفوضية الأوروبية باتخاذ تدابير استباقية لمنع تكرار تلك الأزمة.
وقال وزير الداخلية النمساوية إن أوروبا قد تواجه أزمة هجرة جماعية مرة أخرى، وعلى الاتحاد الأوروبي عدم الانتظار حتى يواجه عشرات الآلاف من المهاجرين الحدود مرة أخرى.
ودعا إلى وضع نهج استراتيجي واضح واستباقي، لتجنب أزمة جديدة بدلا من
وأشار إلى أنه، بحسب المعلومات الواردة له، من المتوقع حدوث زيادة كبيرة في الهجرة غير الشرعية عن طريق شرق البحر المتوسط أو طريق البلقان لافتا إلى هجرة واسعة النطاق من تركيا إلى أوروبا جارٍ
ولفت كيكل إلى وجود 5000 لاجئ في صربيا و60 ألف طالب لجوء في اليونان و5.6 مليون لاجئ سوري في الشرق الأوسط معتبرا أن المؤشرات تنبأ بحركة هجرة جماعية جديدة إن لم يكن التحرك السريع من قبل الاتحاد الأوروبي.
وقال: إنه من أجل تعزيز ثقة مواطنينا فى أداء الحكومات الأوروبية قبل انتخابات البرلمان الأوروبي - الشهر المقبل - يجب أن نظهر استعدادنا وقدرتنا على منع حدوث أزمة جديدة فى تدفق اللاجئين.
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