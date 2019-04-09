المحكمة تدين 9 محتجين من حركة "حركة المظلات" في هونغ كونغ

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أنه، أدين 9 من الناشطين المؤيدين للديمقراطية بسبب قيادتهم لمظاهرات "الحركة الشاملة" في هونغ كونغ في عام 2014، في حكم مثير للجدل أثار حذرًا متجددًا بشأن الحرية السياسية بالمدينة.

وقد أسس الثلاثي الحركة المؤيدة للديمقراطية في عام 2013، والتي انضمت إلى حركة المظلة التي يقودها الطلاب بعد عام واحد لمنع الإصلاحات التي من شأنها أن تسمح لهونغ كونغ بإجراء انتخابات مباشرة، ولكن فقط للمرشحين الذين سبق فحصهم في بكين.

وبعد مرور أكثر من عامين على انتهاء الاحتجاجات دون جدوى، وجهت وزارة العدل في هونغ كونغ تهم ضد قادة المجموعة، كان المتهمون التسعة ، المعروفون باسم "حركة المظلات "، هم آخر مجموعة من المتظاهرين الذين وجهت إليهم تهم على احتجاجات 2014.

كان زعماء الاحتجاج بمن فيهم أستاذ علم الاجتماع تشان كين مان، 60 عامًا، وأستاذ القانون بيني تاي، 54 عامًا، والقس تشو يو مينغ، 75 عامًا، من بين أولئك الذين أدينوا

بتهمة الإزعاج العام خلال احتجاجات عام 2014، التى تدعو إلى انتخابات حرة، وهي أكبر حركة عصيان مدني في تاريخ المدينة.

كما أُدين متهمون آخرون، بمن فيهم السياسيون المؤيدون للديمقراطية تانيا تشان وشيو كا تشون، وإيسون تشونغ وتومي تشيونغ، والناشط رافائيل، بالإضافة إلى، لي وينج تات أحد المشرعين السابقين.

في ملخص للحكم، قال القاضي جوني تشان، إن العصيان المدني ليس دفاعًا عن تهمة جنائية، وجادل الادعاء بأن الاحتجاجات التي أغلقت أجزاء من المدينة لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، مطالبة بحقوق سكان هونغ كونغ في انتخاب زعيمهم، تسببت في اضطرابات "غير معقولة" للنظام العام.

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كما أعربت المحكمة إنه "من السذاجة الإشارة إلى أن التنازل لتقديم شكل من أشكال الاقتراع العام... يمكن أن تقدمه الحكومة بين عشية وضحاها بنقرة من الأصابع".

أضافت الصحيفة أن أمس الثلاثاء، احتشد أنصارللناشطين

المؤيدين للديمقراطية يحملون مظلات صفراء، رمز المظاهرات، خارج مبنى المحكمة، وقال تاي لأنصاره: "بغض النظر عما يحدث اليوم، لدي ثقة في أن الكثير من الناس هنا سوف يناضلون من أجل الديمقراطية في هونغ كونغ".

وقد وصفت جماعات حقوق الإنسان الادعاء بأنه ذو دوافع سياسية، وانتقدوا استخدام قوانين مزعجة غامضة الصياغة ضد المحتجين.

قالت مايا وانغ، وهي من كبار الصينيين: "إن محاكم هونغ كونغ، من خلال وصف الاحتجاجات السلمية سعيا وراء الحقوق بأنها مصدر إزعاج عام، ترسل رسالة رهيبة من المحتمل أن تشجع الحكومة على محاكمة المزيد من النشطاء المسالمين، مما يزيد من حرية التعبير المخيفة في هونج كونج".

وقال مان كي تام، مدير منظمة العفو الدولية في هونغ كونغ: "إن أحكام اليوم هي ضربة ساحقة لحرية التعبير والاحتجاج السلمي في هونغ كونغ، فقد استخدمت الحكومة الاتهامات الغامضة في اضطهادها المستمر للمظلة التاسعة".

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن سلطت حركة الاحتجاج الضوء على الإحباط الواسع النطاق، وخاصة بين الشباب، بشأن الاتجاه الذي كانت تسلكه هونج كونج، لكنها فشلت في الفوز بأي إصلاحات أو تنازلات من بكين. منذ ذلك الحين، تمت مقاضاة العديد من النشطاء، مع سجن بعضهم، بينما مُنعت سلسلة من السياسيين المؤيدين للديمقراطية.