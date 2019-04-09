السفير ناصر كامل يبحث مع الحريري دور لبنان في الاتحاد من أجل المتوسط

بحث السفير ناصر كامل، أمين عام الاتحاد مع رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، الجهود التي يقوم بها الاتحاد من أجل الدول الأعضاء، مبرزًا الدور الرئيسي للبنان في العلاقات الأورو-متوسطية وتراثه المتوسطي الغني.



كما تناول لقاء السفير ناصر كامل وسعد الحريري عددًا من مشروعات الاتحاد من أجل المتوسط التي يستفيد منها لبنان وسبل انخراط لبنان في أنشطة ومشروعات الاتحاد.



يأتي لقاء السفير ناصر كامل وسعد الحريري في إطار زيارته الأولى إلى لبنان منذ توليه مهام منصبه بهدف التواصل مع الدول الأعضاء في

الاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك المشاركة في (أسبوع بيروت السابع للمياه).



صرح السفير ناصر كامل، اليوم الثلاثاء، بأنه من خلال التعاون والعمل المشترك، يمكننا خدمة ومساعدة بلدان البحر المتوسط ​​فى تحقيق أهدافها نحو الأمن المائي، وإنشاء اقتصادات قادرة على مواجهة المناخ، وتخطيط أفضل لتخصيص موارد المياه، وتعبئة الاستثمارات من أجل إمدادات المياه الأكثر موثوقية.

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وقال إن الاتحاد من أجل المتوسط ​​يعتبر دائمًا المياه أداة للتنمية والازدهار والأمن

في البحر المتوسط، مشددًا على أن القضايا الحالية المتعلقة بالمياه التي نواجهها تشكل اليوم واحدة من التحديات الرئيسية عبر الحدود في منطقتنا.



وأضاف، أن عوامل الضغط المصاحبة لتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والتحضر، وتزايد عدد السكان تشكل كذلك تحديًا خطيرًا لكل من جودة وتوافر موارد المياه في منطقتنا، منبهًا من أن الاعتماد القوي للعديد من القطاعات يهدد النمو الاقتصادي ويمكن أن يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية، التي بدورها يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التحديات الإقليمية القائمة مثل الهجرة.



يشار إلى أن (أسبوع بيروت السابع للمياه)، الذي نظمته وزارة المياه والطاقة اللبنانية، بدعم من مجلس المياه العالمي، شارك فيه محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري.