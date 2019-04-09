صحيفة بريطانية: داعش يخطط لعمليات إرهابية في أوروبا والشرق الأوسط

قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، "إن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي فى سوريا قد لا تكون نهاية أنشطة التنظيم الإرهابية ضد شعوب أوروبا والشرق الأوسط"، ونقلت عن مصادر استخباراتية تحذيرها من توافر مؤشرات خطيرة تؤكد تخطيط التنظيم لشن سلسلة هجمات جديدة في بلدان بأوروبا والشرق الأوسط من خلال الخلايا الكامنة للتنظيم في تلك الدول.
وأضافت الصحيفة، أن الميليشيات الكردية، التى قاتلت داعش في سوريا، عثرت على كارت ذاكرة "فلاشة" محمل عليه مئات من المستندات والوثائق التخطيطية لعمليات جديدة للتنظيم تؤكد نية التنظيم شن هجمات انتقامية ردًا على هزيمته فى سوريا والعراق.
وأشارت إلى أن من بين تلك الوثائق مذكرة تخطيطية لقائد داعش المعروف باسم "أبو طاهر الطاجيكى"، قائد عمليات التنظيم فى
وأكد خبراء أنه من الخطأ الارتكان إلى هزيمة (داعش) في سوريا والعراق أخيرًا كمبرر للاسترخاء الأمنى في مواجهتها، أو إنهاء الحرب عليها، وفي هذا الصدد قال المحقق الصحفى دافيد كينر،
وتؤكد التقارير الأمنية أن أنشطة الجباية والجزية التى كان تنظيم (داعش) يفرضها فى مناطق نفوذه في سوريا والعراق كانت تحقق له إيرادات مالية لا تقل عن مليون دولار يوميًا، في حين لم يقم التنظيم بالإنفاق على أي مرافق، أو خدمات لدافعى تلك الإتاوة المالية من سكان مناطق نفوذه السابقة.
وبناءً على ذلك، رأى هوارد شاتز، خبير مكافحة تمويل الإرهاب في مؤسسة (راند) الأمريكية لمكافحة التطرف، "إن تلك الضرائب قد حققت وفورات مالية ضخمة لداعش ينفق منها حاليًا على بناء قواعد جديدة له في أفغانستان ومناطق أخرى في الكاريبى، وكذلك يستخدمها في أنشطة تجارية عبر وسطاء يتبعونه في تلك المناطق، فضلًا عن شراء الولاءات القبلية الحاضنة للتنظيم في أماكن منفاه الجديدة.
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