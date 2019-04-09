مؤيدي نتنياهو يزرعون أجهزة تنصت داخل مراكز الانتخابات

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن مؤيدين لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، زرعوا عدد من أجهزة التنصت وكاميرات سرية داخل مراكز اقتراع انتخابات الكنيست، بحسب ما ذكرته "عكا للشئون الإخبارية".

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن "ريتش كان" العبري، "أنه تم ضبط عدد من ممثلي الأحزاب اليمينية، داخل مراكز الاقتراع وبحوزتهم كاميرا وأجهزة تنصت مخفية صغيرة الحجم، من بينها، "طمرة، الناصرة، مجد الكروم وجسر الزرقاء".

يذكر أن انتخابات الكنيست الإسرائيلي، بدأت صباح اليوم

الثلاثاء، وتشهد منافسة حادة بين كل من رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، والجنرال بيني جانتس عن حزب أزرق أبيض.

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو هو الأوفر حظًا، بين المرشحين، إذ حصل على 29 مقعدا في الاستفتاء مقابل 27 لحزب كحول لفان بزعامة جيني بانتس.

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ويواجه بنيامين نتياهو، اتهامات بالفساد والرشوة وخيانة الأمانة، بحسب ما

أعلنه النائب العام أفيخاي مندلبليت، فبراير الماضي.

القضية الأولى "1000"، تتعلق بتلقي نتنياهو هدايا ثمينة من قبل رجل الأعمال أرنون ميلتشين، لتسهيل صفقة تجارية، والتوسط له لدى الخارجية الأمريكية لمنحه تأشيرة سفر إلى واشنطن لمدة 10 سنوات.

القضية الثانية "4000"، اتهم فيها نتنياهو بتقديم تسهيلات ضريبية إلى رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، صاحب شركة "بيزك" الإسرائيلية للاتصالات، مقابل دعم الأخير لنتنياهو إعلاميا عبر موقع "واللا" الإخباري التابع له.

القضية الثالثة "2000 " ويتهم فيها رئيس الوزراء الاسرائيلي، بعقد صفقة غير مشروعة مع مالك جريدة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، تقتضي بإضرار صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة، مقابل دعمه إعلاميًا.