تحصين مئات الآلاف في موزمبيق من الكوليرا

تواصلت سريعاً الجهود المبذولة من أجل منع تفشي الإصابة بالكوليرا في موزمبيق التي ضربها الإعصار، حيث تم تحصين أكثر من 740 ألف شخص في خلال أقل من أسبوع، بحسب الاحصاءات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في جنيف، إن هناك نحو 3500 شخص أصيبوا بالمرض الذي تنقله المياه، منذ أن اجتاح إعصار "إيداي" الدولة الواقعة في جنوب إفريقيا في منتصف مارس الماضي.

وحتى الآن، ركزت حملة التحصين على مدينة بيرا الساحلية المدمرة، بالإضافة إلى المخيمات والمناطق الأكثر عرضة لخطر انتشار الكوليرا.

وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت منظمة الصحة العالمية الكثير من مراكز العلاج.

ويشار إلى أن الكوليرا منتشرة في موزمبيق، حيث أصيب نحو 2000 شخص بالمرض في فبراير من العام الماضي.

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