الرئيس التونسي يستبعد نفسه وابنه من الترشح إلى الرئاسة

عبّر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي صراحة عن عدم رغبته في الترشح لدورة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري في بلاده، وبدا أنه يستبعد كذلك ابنه حافظ من السباق.

وتسلم السبسي الرئاسة في عام 2014، وهو الرئيس التونسي الأول الذي انتخب ديموقراطياً في تاريخ تونس المعاصر، بعد ثورة أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، وإذا كان الدستور يسمح له بولاية ثانية، إلا أن السبسي يبقى أكبر رئيس دولة سناً في العالم (92 عاماً) بعد ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية.

وعلل الباجي رغبته بإفساح المجال أمام الشباب والكفاءات التونسية لتسيير البلاد من بعده.

وأعلن السبسي في خطاب ألقاه السبت في مدينة المنستير في مؤتمر حزب "نداء تونس" الذي أسسه، "أقول لكم بكل صراحة لا أرغب في الترشح".