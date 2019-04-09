الديموقراطي اريك سوولويل يعلن ترشّحه لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2020

أعلن النائب اريك سوولويل، وهو بين أبرز منتقدي الرئيس الأميركي، قراره الترشح عن الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية عام 2020.

وقال سوولويل، وهو ممثل عن كاليفورنيا في مجلس النواب في واشنطن، إنه سيترشح للانتخابات خلال برنامج "ذي لايت نايت شو" على قناة "سي بس اس".

وسوولويل 38 عاماً ،هو العضو الثامن عشر من الحزب الديموقراطي الذي يدخل في السباق الرئاسي في محاولة للتغلب على ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية عام 2020.

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وأكد سوولويل العضو في لجنتين برلمانيتين هما لجنة الاستخبارات ولجنة الشؤون القضائية، "لقد قمت بالكثير من الأمور لكن يمكن أن أفعل أكثر".

وتابع "أنا في الكونجرس منذ ستّ سنوات. دافعت عن بلادنا في لجنة الاستخبارات في وقت كانت الديموقراطية تواجه صعوبات".

وأوضح سوولويل أنه يريد أن يعمل خصوصاً على إصلاح لقانون حيازة الأسلحة النارية وقال "أرى أن واشنطن لا تقوم بأي شيء في هذا الصدد".

وصرّح "أنا مستعدّ لحلّ هذه المشاكل. أنا مرشّح لرئاسة الولايات المتحدة".

وقدّم قبله 17 عضواً في الحزب الديموقراطي ترشيحهم إلى الانتخابات الرئاسية عام 2020، بينهم أعضاء مجلس الشيوخ كامالا هاريس وكوري بوكر واليزبابيث وارن والنائب السابق عن تكساس بيتو أورورك ورئيس بلدية ساوث بيند في ولاية انديانا بيتر بوتيدجادج.