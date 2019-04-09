ألمانيا تعتزم الموافقة على تأجيل "بريكست" بشروط

تعتزم الحكومة الألمانية الموافقة على إرجاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشروط.

وقال وزير الدولة الألماني للشؤون الأوروبية ميشائيل روت اليوم الثلاثاء، في لوكسمبورج خلال اجتماع تحضيري للقمة الأوروبية الطارئة لـ "بريكست" إن خروج بريطانيا من الاتحاد على نحو غير منظم سيكون "أسوأ خيار بين كافة الخيارات المطروحة على الطاولة".



وفي المقابل، ذكر روت أن تمديد مهلة خروج بريطانيا من الاتحاد يجب أن تكون مرتبطة "بمعايير صارمة للغاية"، من بينها التزام الجانب البريطاني بالمشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، وقال: "يبدو أن هذا الأمر ليس مستساغاً لدى الجميع في بريطانيا والاتحاد الأوروبي أيضاً، لكن يتعين علينا أن نظل ملتزمين بالقانون"، مشيراً في ذلك إلى أن مشكلات قانونية أو دعوى طعون قد تشل البرلمان الأوروبي الجديد حال ظلت بريطانيا عضوة في الاتحاد عقب الانتخابات دون أن تنتخب مرشحين.

ومن المقرر أن تتوجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم إلى برلين وباريس، حيث تكافح من أجل التوصل إلى حل لأزمة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي.

وتلتقي ماي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس من أجل مناقشة عملية الخروج من الاتحاد، حسبما قال مسؤولون في ألمانيا وفرنسا.

وتأتي دبلوماسية اللحظة الأخيرة قبل يوم من قمة حاسمة للاتحاد الأوروبي لدراسة طلب ماي تأجيل خروج بريطانيا، المقرر أن يتم يوم الجمعة المقبل.

وتعتزم ماي طلب تمديد خروج بلادها من الاتحاد حتى 30 يونيو المقبل، وذلك خلال القمة المقرر عقدها غداً الأربعاء.