كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الفلبين يتباهى بحجم قضيبه أمام تجمع حاشد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباهى الرئيس الفلبيني رودريجو دوترتي، بحجم قضيبه، مدعيا أنّه لديه إمكانيات عالية، وذلك خلال حديثه أمام تجمع حاشد.

ونقلاً عن صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّه خلال الكلمة التي عقدت في مدرج مدينة بويرتو برنسيسا في "بالاوان"، قال دوترتى، إنّ لديه قضيبًا جامدًا ومنتصب دائماً.

وتابع الرئيس أنّ مقياس الرجل شخصيته، لكنه أضاف بعد ذلك أن مظهر الرجل الجيد لا يعد شيئًا إذا كان لديه قضيب صغير، مضيفاً أنّه لهذا السبب، كان سيصبح غير سعيد إذا أعطاه الله قضيبًا صغيرًا.

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وقال:"إذا أعطاني الله قضيبًا صغيرًا، لكنت قد قطعته أمام المذبح"، مما جعل أنصاره يضحكون أثناء التجمع.

ثم سرد الأزمنة القديمة عندما كان ، كطالب ، يعيش في جمعية الشبان المسيحية فى مانيلاً، وقال إنه كان عادة ما يتجول عارياً، بينما كان الآخرون يغطون بمنشفة.

وأضاف دوترتي، إن حجم قضيبه سيثير إعجاب الطلاب الآخرين الذين ينظرون إليه.

وأضاف أيضًا أنه عندما كان صغيرًا، كان قضيبه "ينظر إلى الأعلى تقريبًا، ثم حرك الميكروفون الخاص به إلى أعلى وأشار إلى طول الطريق، حيث ضحك الحشد على مزاعمه، حتى أنه قال إن قضيبه كان منتصبا لدرجة أن الجزء العلوي منه سوف يلمس زر البطن.