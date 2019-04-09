كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحزب الحاكم في تركيا يطالب بإعادة الانتخابات المحلية في اسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أنه سيطالب بإعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول، بذريعة أن مخالفات وانتهاكات تخللت عملية التصويت وأثرت بشكل مباشر على النتيجة.

وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان يافوز في مؤتمر صحفي في أنقرة اليوم الثلاثاء، "سنقدم نداءنا الاستثنائي اليوم ... سنقول إن هناك انتهاكات أثرت بشكل مباشر على نتائج الانتخابات، وعلى إثرها سنطالب بتجديد الانتخابات في اسطنبول".