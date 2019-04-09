كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كازاخستان تعتزم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال شهرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر الرئيس المؤقت لكازاخستان، قاسم-جومارت توكاييف، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال شهرين.

وقال "توكاييف"، الذي أصبح القائم بأعمال رئيس الدولة بعد استقالة نور سلطان نزارباييف غير المتوقعة الشهر الماضي، في خطاب متلفز إلى الأمة، اليوم الثلاثاء، إن التصويت سيتم في 9 يونيو.

وتولى نزارباييف زمام الأمور في كازاخستان عندما كان لا يزال جزءًا من الاتحاد السوفيتي وقاده لمدة ثلاثة عقود.

وتم تعيين ابنة نزارباييف الكبرى رئيسًا لمجلس الشورى الأعلى.