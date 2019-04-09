كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 قتلى في محاولة فض الاعتصام في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شهود عيان، اليوم الثلاثاء، مقتل 7 اشخاص، خلال المواجهات اليوم في محيط الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم.

وشنت قوات أمن سودانية محاولة جديدة لفض الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع وسط العاصمة الخرطوم، وذلك بعد محاولات أخرى باءت بالفشل إثر تصدي قوة من الجيش لحماية المتظاهرين.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود قولهم إن قوات الأمن أطلقت الرصاص في الهواء في محاولة جديدة لتفريق آلاف المعتصمين الذين يطالبون بتغيير النظام وتنحي الرئيس عمر حسن البشير.

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إلا أن محاولات الأمن المتتالية لم تحل دون تدفق مزيد من المحتجين، إذ أفاد شهود بتوافد المزيد من السودانيين إلى موقع الاعتصام أمام مقر القيادة للجيش، حيث أفيد أن ضباط أكدوا وقوفهم إلى جانب المتظاهرين وحماية اعتصامهم.

وكان عناصر من قوات الأمن أقدموا قبل ساعات على محاولة أخرى، إلا أن جنود الجيش الذين يحرسون الوزارة تصدوا لهم وعمدوا على حماية المتظاهرين وفتحوا بوابات المقر ليكون ملاذا آمنا.