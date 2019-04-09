كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جنوب أفريقيا السابق يخرج عن صمته بشأن كنز القذافي المفقود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف تقرير حديث في جنوب أفريقيا، عن الأموال التي كانت تخص الزعيم الراحل، معمر القذافي من ليبيا إلى رئيس جنوب إفريقيا السابق جاكوب زوما.. ولكن قيل، إن الأموال قد أُخذت خارج البلاد.

ورفض رئيس جنوب أفريقيا السابق، مزاعم صحيفة "التايمز" البريطانية، في تحقيق لها، أن معمر القذافي، قد أخفى ما يقدر بنحو 30 مليون دولار أمريكي سرًا في "مخبأ سري" في أحد المنازل التابعة له، قائلًا، إنه لم يسلم سرًا ملايين الدولارات التي تخص معمر القذافي إلى إسواتيني.

وكتب رئيس جنوب أفريقيا السابق، جاكوبزوما، في تغريدة له على "تويتر": "اتحسر! أنا مدين بملايين الرسوم القانونية ... لقد طلبت منكم المساعدة في صق ملكية واحد من أجلي لكي أبيع هذا المنزل.. أسمع الآن أنني كنت أحتفظ بالمال الخاص بأخي الراحل القذافي. أين هذا المال لأن جلالته لا يعرف شيئًا عنه؟".

ولم يصدق وزير خارجية جنوب إفريقيا، ليندوي سيسولو، أن هذه المزاعم صحيحة، لكنه وافق على التحقيق فيها إذا طلبت ليبيا ذلك.