كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الأمن السودانية تحاول اقتحام الاحتجاجات بالشاحنات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شهود إن قوات الأمن السودانية أطلقت النار في الهواء في محاولة جديدة اليوم الثلاثاء، لتفريق المحتجين المعتصمين خارج وزارة الدفاع.

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وأكد الشهود، أن قوات الأمن حاولت اقتحام الاعتصام بشاحنات "بيك أب". وهذه هي المرة الثانية التي تحاول فيها قوات الأمن تفريق المتظاهرين اليوم.

وفي المحاولة السابقة، تدخلت قوات من البحرية السودانية صباح اليوم الثلاثاء لحماية المتظاهرين.