كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خامنئي: أمريكا فشلت في وقف تقدم إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصنيف أمريكا للحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقال خامنئي، الثلاثاء، إن الحرس واجه الأعداء في الداخل والخارج، وذلك إقرار ضمني بتدخلات الحرس الثوري الخارجية في شؤون دول إقليمية وغير إقليمية.

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وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، صنف الاثنين الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة غير مسبوقة.

وقال خامنئي لمجموعة من أعضاء الحرس الثوري إن الحرس "في طليعة مواجهة أعداء ثورتنا (عام 1979) ودافع دائماً عن البلاد.. أمريكا فشلت في وقف تقدمنا".