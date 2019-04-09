كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرات بالجزائر احتجاجا على تولي عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد بشكل مؤقت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توافد عدد من المتظاهرين إلى ساحة البريد المركزي الجزائري احتجاجا على تولي بأن رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد بشكل مؤقت.

وقد كلف البرلمان الجزائري، رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بتولى رئاسة البلاد بالنيابة.

وقد بدأت جلسة البرلمان الجزائري بغرفتيه، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، للإعلان نهائيا عن شغور في منصب رئاسة الجمهورية.

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وأكدت مصادر لقناة "RT" أن عبد القادر بن صالح سيتولى منصب رئاسة الدولة بالنيابة وفق الدستور رغم الرفض الشعبي وأطياف المعارضة.

ومن المقرر أن يكون أول قرار يتخذه بن صالح في حال توليه رئاسة الدولة هو استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لانتخابات رئاسية في غضون تسعين يوماً.