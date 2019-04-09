كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هجوم شديد اللهجة من رئيس الوزراء الباكستاني على نظيره الهندي والإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، اليوم الثلاثاء، هجومًا شديد اللهجة على رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اليوم الذي تصوت فيه إسرائيل لانتخاب حكومتها المقبلة؛ وستبدأ الهند عملية التصويت لانتخاباتها العامة قريبًا.

وقال قام عمران خان، في تغريدة له على موقع "تويتر": "عندما يظهر القادة في إسرائيل والهند إفلاسًا أخلاقيًا في استعدادهم لضم الضفة الغربية المحتلة، وكشمير المحتلة من قبل الهند، في تحد للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ودستورهم الخاص للتصويت".

تساءل عمران خان، عما إذا كان شعبا إسرائيل والهند يشعران بالغضب لمعرفة المدى الذي سيذهب به زعماءهم للفوز في الانتخابات.