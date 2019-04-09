كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية البحرينية ترفض تصريحات نتنياهو بشأن مستوطنات الضفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة الخارجية بمملكة البحرين اليوم الثلاثاء، رفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ضم مستوطنات في الضفة الغربية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها حال فوزه بالانتخابات التي تجري اليوم.

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ووفقاً لما نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا)، فقد شددت الوزارة على أن من شأن هذه التصريحات "تقويض الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية وعلى أساس حل الدولتين".

وجددت المملكة "موقفها الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، داعية المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل لإلزام إسرائيل بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية واحترام قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.