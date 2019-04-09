كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جلسة للبرلمان الجزائري لإعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت جلسة البرلمان الجزائري بغرفتيه ، اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، للإعلان نهائيا عن شغور في منصب رئاسة الجمهورية.

وأكدت مصادر لقناة "RT" أن عبد القادر بن صالح سيتولى منصب رئاسة الدولة بالنيابة وفق الدستور رغم الرفض الشعبي وأطياف المعارضة.

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ومن المقرر أن يكون أول قرار يتخذه بن صالح في حال توليه رئاسة الدولة هو استدعاء الهيئة الناخبة تحسبا لانتخابات رئاسية في غضون تسعين يوماً.