ديو يجمع سعد لمجرد وزهير بهاوي

يستعد النجمان المغربيان، سعد لمجرد، وزهير بهاوي، لإنجاز عمل مشترك بينهما، يحضران له في الفترة الحالية طبقا لما كشفه برنامج “هاشتاغ بيناتنا”.
ويعتبر ديو بهاوي، ولمجرد مفاجأة لجمهورهما، لكنه كان متوقعا، خصوصا أن الفنانين تجمعهما علاقة صداقة قوية.
وكان سعد سندا قويا لبهاوي في بداياته، إذ مد له يد المساعدة، عندما خصص له فقرة رافقه فيها على منصة مهرجان موازين عام 2016، قبل أن يبزغ نجمه في سماء الفن المغربي.
يذكر أن بهاوي، ولمجرد من الفنانين المغاربة القلائل، الذين تتجاوز أعمالهم سقف 100 مليون مشاهدة على “يوتوب”.
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