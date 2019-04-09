بعد إدانتهم.. رموز حراك جرادة أمام المحكمة من جديد

تنطلق، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة أخرى في محكمة الاستئناف في وجدة، على خلفية “حراك جرادة”، إذ سيتقدم أمام هيأة المحكمة في هذه الجلسة، رموز الحراك، مصطفى أدعنين، وأمين مقلاش، وعبد العزيز بودشيش.

وقال عبد الحق بنقادي، عن دفاع معتقلي”حراك جرادة”، في حديثه مع “اليوم24″ :”إن جلسة اليوم، هي الثانية في مرحلة الاستئناف”.

كما يواجه المعتقلون الثلاثة، تهما مختلفة مثل، إضرام النار، ومساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها، إضافة إلى إهانة موظفين، واستعمال العنف ضدهم، والتجمهر المسلح.

يذكر أن محكمة الجنايات في وجدة أدانت ابتدائيا كلا من مصطفى أدعنين، وأمين مقلاش، وعبد العزيز بودشيش بـ 3 سنوات حبسا نافذا.