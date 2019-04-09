بوريطة يتباحث بالكويت مع كل من وزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء الكويتي السابق

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بقصر السيف بالكويت، مباحثات مع ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي.
كما تباحث بوريطة، بقصر الشويخ، مع ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء السابق.
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