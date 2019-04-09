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نجوم ريال مدريد في عطلة في مراكش- فيديو

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محمد بوملي 0 تبليغ

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يقضي عدد من نجوم فريق ، حاليا، عطلة قصيرة في مدينة مراكش المغربية.

ونشر عدد من لاعبي “الميرينغي” ، أمس الاثنين، صورا، ومقاطع فيديو على حساباتهم في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، يوثقون من خلالها للحظات يقضونها في عاصمة النخيل.

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ومن بين نجوم الفريق الملكي الموجودين في مراكش كريم بنزيما، و”لوكاس فاسكيس”، و”أسينسيو”. و”كرفخال”.

ويبدو أن لاعبي كتيبة زيدان استغلوا قرب المغرب من إسبانيا لقضاء عطلة صغيرة، قبل العودة إلى مباريات ، حيث يواجهون، يوم الاثنين المقبل، فريق ليغانيس، في محاولة لمواصلة سكة الانتصارات، على الرغم من أن الغريم على وشك حسم لقب الدوري.

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