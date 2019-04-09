ارتفاع للعملات بفعل ارتفاع أسعار النفط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت العملات المرتبطة بالسّلع ارتفاعًا ملحوظًا صباح اليوم، الثلاثاء، وعلى رأسها الدولاران الأسترالي والكندي والكرونة النرويجية، متأثّرةً بصعود أسعار النّفط لأعلى مستوياتها خلال 5 أشهر، منذ مساء أمس، الإثنين، بفعل توقعات بشح في الإمدادات العالمية بسبب القتال في ليبيا وتخفيضات إنتاج تقودها "أوبك" وعقوبات أميركية ضد إيران وفنزويلا.

فقد ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.7144 دولار أميركي، وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، كما صعدت العملة الكندية إلى 1.3293 دولار أميركي، وهو أقوى مستوى منذ 21 آذار/ مارس.

فيما تراجع الدولار الأميركي لليوم الثاني على التوالي، إذ لم يكن لقائمة رسوم على سلع أوروبية اقترحتها واشنطن أي تأثير فوري على اليورو، إذ ارتفعت العملة الموحدة بشكل طفيف، حيث نزل الدولار إلى 96.878 بما يعادل نسبة 0.1%، بعد أن فقد 0.35% في اليوم السابق، وهو أكبر تراجع يومي منذ 20 آذار/ مارس.

Advertisements

في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.1266 دولار مع ترقب المتعاملين اجتماع للبنك المركزي الأوروبي غدًا، الأربعاء؛ وتقدم الجنيه الإسترليني صوب 1.31 دولار، إذ من المقرر أن تطلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي من قيادتي ألمانيا وفرنسا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في ظل جمود في لندن.

وارتفعت الكرونة النرويجية 0.1% إلى 8.541 للدولار بعد زيادة 0.7% يوم الإثنين بفضل ارتفاع أسعار النفط، كما ارتفعت أيضًا بشكل طفيف مقابل اليورو.

وكانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، قد بلغت أمس، الإثنين، أقوى مستوى لها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي عند 71.34 دولار للبرميل، فيما بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أيضًا أعلى مستوياتها منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 عند 64.77 دولار للبرميل قبل أن تنزل إلى 64.42 دولار للبرميل.