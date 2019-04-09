"سناب شات" تطلق تطبيقها الجديد كلّيًا لمستخدمي "أندرويد"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت شركة "سناب شات" أمس، الإثنين، نسختها الجديدة "كلّيًّا" من تطبيقها بشكل رسميّ لجميع مستخدمي الهواتف بمنظومة "أندرويد"، بعد إعادة تصميمه بشكل كامل، بما يرقى لمحاكاة تجربة استخدام التّطبيق بمنظومة "آي أو أس" عبر أجهزة "آبل" الذكيّة.

فقد شكّل إصدار "سناب شات" من تطبيقها على "أندرويد" تجربة محبطة للكثير من المستخدمين خلال السّنوات الأخيرة، بالمقارنة مع الجودة التي يحملها التطبيق على "آي أو إس"، وهو ما تسبب في تراجع شعبية تطبيق التراسل المصوّر، نظرًا لشيوع استخدام أجهزة "أندرويد" بشكل واسع جدًّا، تحديدًا في البلدان النامية.

ونشرت الشركة تغريدة على حسابها الرّسمي في "تويتر" تعلن فيها عن إصدار النسخة الجديدة من التّطبيق، معبّرةً بكلمات: "إلى ‘أندرويد‘، أحبّك، سناب شات" مرفقةً تغريدتها بفيديو يحمل العبارة نفسها، مضيفةً: "تمتّع بالنسخة الجديدة، الأسرع، والمعاد بناؤها من "سناب شات" فقط لأندرويد".

وقد بدأت الشركة التي تواجه منافسة حادّةً من خصمها عملاق التكنولوجيا "فيسبوك"، بتطوير تطبيقها وإعادة بنائه بشكل كلّيّ وكامل خلال العام الماضي، بعد أن صرّح المؤسس والرئيس التّنفيذي لشركة "سناب"، إيفان شبيغل، في شهر شباط/ فبراير الماضي، عن حاجة الشركة لإنشاء نسخة محسّنةٍ من التطبيق مناسبة وملاءَمةٍ لمستخدمي "أندرويد".

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وتحدّث شبيغل آنذاك خلال مؤتمر صحفي عن ضرورة تحديث التطبيق لـ"أندرويد" للاستفادة من السوق الضخمة للمنظومة، وسط تباطؤ نموّ التطبيق بسبب عدم قدرة الشركة على إضفاء أو تقديم أيّ جديد في تطبيقها للمستخدمين.

ورأى مستخدمو التطبيق في تغريدات عديدة أنّ التطبيق لم يتغيّر كثيرًا، إلّا أنّه صار أسرع وبثغرات أقل؛ وقال فريق التطوير الخاص بالتطبيق في مقابلة مع موقع "أندرويد أوثوريتي"، وهو موقع متخصص في أخبار منظومة التشغيل والأجهزة التي تعمل بها، إنّ التطبيق الجديد مصمم مع أخذ النظام البيئي الضخم لنظام "أندرويد" ، واتساع نطاق الأجهزة التي تعمل به، خاصّةً بما يتعلّق بالكاميرات والمعالجات، بعين الاعتبار أثناء التصميم.

ويمكن تحميل النسخة الجديدة من تحديثات تطبيق "سناب شات" عبر متجر "جوجل بلاي".