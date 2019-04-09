انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الحكومة العراقية يعتزم زيارة السعودية وتوقيع 13 اتفاقية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 9 أبريل 2019 12:49 مساءً - كشف سفير العراق لدى السعودية قحطان طه خلف، اليوم الثلاثاء، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، للمملكة بعد نحو أسبوعين، للتوقيع على 13 اتفاقية.

وأوضح "خلف" في تصريح صحفي أورده إعلام محلي، أن هناك 13 اتفاقية سيتم التوقيع عليها خلال زيارة عبد المهدي.

ولفت إلى أن العراق عرض 186 فرصة استثمارية على السعودية، خلال زيارة لبغداد أجراها مؤخراً وفد من المملكة ضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.

وأكد أن "زيارة وفد سعودي رفيع برئاسة وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ممثلاً للمجلس التنسيقي السعودي العراقي، لبغداد أساس قوي ومتين لبدء العلاقات بين العراق والمملكة".

وأكد أن "اتفاقيات المجلس التنسيقي العراقي السعودي التي سيتم التوقيع عليها في الرياض جمعيها مهمة، لا سيما في قطاع الطاقة".

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وقال: "قطاع الطاقة حصل على الحيز الأكبر، لكن هذا لا يعني أن بقية القطاعات ذات أهمية أقل، فكل القطاعات مهمة ونسعى إلى تطوير العلاقات بين البلدين".

وزار وفد سعودي كبير، العراق قبل أيام، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق السعودي العراقي، وأعلن وزير التجارة ماجد القصبي، رئيس الوفد السعودي، تقديم منحة إلى العراق قيمتها مليار دولار للتنمية.

والمجلس التنسيقي السعودي العراقي الأول، عُقد في أكتوبر 2017.

ويهدف مجلس التنسيق السعودي-العراقي إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة إلى آفاق جديدة، وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وكانت العلاقات بين البلدين انقطعت تماماً في أعقاب غزو نظام الرئيس الراحل صدام حسين للكويت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

واستؤنفت العلاقات بعد إسقاط نظام صدام عام 2003، لكنها كانت "خجولة"؛ جراء تحفُّظ السعودية على دور إيران المتصاعد في العراق، وذلك قبل أن تتحسن تدريجياً في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي.