الجيش اليمني يفكك عبوات ناسفة زرعها الحوثي في الحديدة

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 12:24 مساءً, 9 أبريل 2019 م المناطق - الرياض فككت قوات الجيش الوطني اليمنية اليوم عبوات ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وأوضح موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مليشيا الحوثي الانقلابية زرعت تلك العبوات قبل دحرها على يد الجيش اليمني، في مزارع السكان والأحياء، بمديرية الدريهمي جنوبي المحافظة.

وفي الجانب الميداني, خرقت مليشيا الحوثي اليوم الهدنة الإنسانية المعلنة بعد اتفاق استكهولم، باستهدافها مواقع متفرقة لقوات الجيش في المحافظة.

يأتي ذلك في حين تواصل قوات الجيش اليمني الالتزام بمضامين الهدنة الإنسانية المعلنة عقب اتفاق استكهولم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية في إتاحة الفرصة الكافية لإحلال السلام وفق المرجعيات المتفق عليها.

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