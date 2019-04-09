شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يُثمن تخصيص المملكة والإمارات 200 مليون دولار دعماً لليمن والان نبدء بالتفاصيل

ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عالياً المبادرة الإنسانية المشتركة للمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص مبلغ (200) مليون دولار أمريكي في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربي فى بيان له اليوم :إن هذه المساعدات تعكس حرص دول التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة على الوقوف مع الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول التحالف اهتماماً كبيرا