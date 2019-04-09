شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يُثمن تخصيص المملكة والإمارات 200 مليون دولار دعماً لليمن والان نبدء بالتفاصيل
وأكد رئيس البرلمان العربي فى بيان له اليوم :إن هذه المساعدات تعكس حرص دول التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة على الوقوف مع الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول التحالف اهتماماً كبيرا
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