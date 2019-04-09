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البرلمان العربي يُثمن تخصيص المملكة والإمارات 200 مليون دولار دعماً لليمن

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ثمّن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عالياً المبادرة الإنسانية المشتركة للمملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة بتخصيص مبلغ (200) مليون دولار أمريكي في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربي فى بيان له اليوم :إن هذه المساعدات تعكس حرص دول التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية بقيادة المملكة على الوقوف مع الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول التحالف اهتماماً كبيرا

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