انت الان تتابع يونيسف: 175 مليون طفل في العالم محرومون من التعليم قبل المدرسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يونيسف أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) أن هناك 175 مليون طفل في العالم محرومون من التعليم قبل المدرسي. وجاء في دراسة للمنظمة نُشرت اليوم الثلاثاء أن هذا يعني أن حوالي 50% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وستة أعوام لا يتم دعمهم تعليميا قبل السن المدرسي.

وبحسب الدراسة، لا يحصل سوى خمس الأطفال في الدول الأفقر في العالم على تعليم قبل المدرسي.

وبينما يتلقى كل طفل تقريبا في ألمانيا ومعظم الدول الصناعية الأخرى تعليما قبل المدرسي، بلغت النسبة في بوركينا فاسو على سبيل المثال 4% فقط عام .2017

وبحسب بيانات المنظمة، فإن من الأسباب الأساسية وراء غياب التعليم قبل المدرسي الفقر ومستوى تعليم الأم والحروب والكوارث.

وطالبت يونيسف كافة الحكومات باستثمار 10% على الأقل من ميزانية التعليم في دعم التعليم قبل المدرسي.

وبحسب البيانات، بلغ متوسط الإنفاق على التعليم قبل المدرسي على المستوى الدولي نحو 7% من ميزانيات التعليم عام .2017

وقالت المديرة التنفيذية ليونيسف هينريتا فور: "إذا كنا نريد الأفضل في الحياة لأبنائنا، يتعين على رؤساء الدول والحكومات إعطاء أولوية للتعليم قبل المدرسي وتوفير الموارد اللازمة لذلك"، مؤكدة أن من يتم دعمه تعليميا قبل السن الدراسي، نادرا ما يرسب في الفصول الدراسية أو ينقطع عن الدراسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يونيسف: 175 مليون طفل في العالم محرومون من التعليم قبل المدرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.