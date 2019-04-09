انت الان تتابع محامي مؤسس ويكيليكس يحذر الإكوادور من طرده من سفارتها في #لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج حذر محامي مؤسس ويكيليكس، جوليان أسانج، الإكوادور من طرده من سفارتها في لندن. وقال روبرت تيبو للموقع الإخباري الألماني "تي-أونلاين" في تصريحات تم نشرها اليوم الثلاثاء إنه إذا تم ذلك على أساس ادعاءات محضة ودون قانون إجراءات جنائية مناسب، سيكون "بلا شك عملا تعسفيا وحشيا"، مؤكدا أن إلغاء وضعية اللجوء ستكون "انحرافا عن المعايير الأساسية لسيادة القانون".

وأعرب المحامي عن تخوفه من أن التسليم للولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن "يعرض أسانج لتهديد حقيقي بإساءة المعاملة والتعذيب".

يشار إلى أن أسانج يقبع في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية لندن منذ عام2012، ومن المحتمل أن يفقد وضعية لجوئه قريبا - الأمر الذي يخيف على أقل تقدير مشغلي موقع ويكيليكس ويستندون في ذلك إلى مصدر بالحكومة الإكوادورية.

وفي حال طرد أسانج المنحدر من أصول أسترالية من سفارة الإكوادور في لندن، سيكون مهددا بالاعتقال الفوري.

يشار إلى أن السلطات الأمريكية تريد محاكمة أسانج لنشره معلومات مثيرة للجدل عن الحربين في أفغانستان والعراق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محامي مؤسس ويكيليكس يحذر الإكوادور من طرده من سفارتها في #لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.