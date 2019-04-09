الجزائر: بن صالح يتولي رئاسة البلاد بالنيابة

جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365:

صوت مجلس الأمة الجزائري، اليوم، بالموافقة على تعيين عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس، رئيسا مؤقتا للجزائر، خلفا للرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.

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فيما قاطع عدد من النواب جلسة مجلس الأمة، رفضا لتعيين بن صالح، وشهدت الجلسة انسحاب نواب من “كتلة الأحرار”، احتجاجا على تعيين بن صالح.

واجتمع البرلمان الجزائري، اليوم الثلاثاء، لإثبات شغور منصب رئيس الدولة، وجرى التصويت على القرار بعد اكتمال النصاب القانوني.