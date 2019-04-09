شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر يمنية لـ«الخليج 365»: هادي يفتتح اجتماع البرلمان في سيئون.. الخميس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)علمت "الخليج 365" من مصادر حكومية يمنية أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سيفتتح اجتماع البرلمان اليمني بعد غد (الخميس) في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت بحضور سفراء 19 دولة.
وكان مصدر برلماني يمني قد كشف لـ«الخليج 365» أمس (الاثنين) أنه من المتوقع أن يفتتح الرئيس اليمني اجتماع البرلمان ومعه عدد من مستشاريه وقادة الأحزاب والمكونات السياسية بحضور عدد من سفراء الدول الراعية للعملية السياسة، لافتا إلى أن جميع البرلمانيين الموجودين في الرياض أو الذين هم في المدن المحررة جاهزون، وقد بلغ عددهم النصاب المطلوب للانعقاد.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى محمد الحميري، أعلن أمس الأول (الأحد) أن البرلمان سيعقد خلال اليومين القادمين أولى جلساته، وسيتوافق الجميع على تغليب المصلحة الوطنية العليا.
واستكملت السلطات الحكومية في مديرية سيئون بحضرموت أمس التحضيرات النهائية لاستقبال المسؤولين اليمنيين والبرلمانيين.
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