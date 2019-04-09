شكرا لقرائتكم خامنئي: أميركا فشلت في وقف تقدم إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفض المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصنيف أميركا للحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقال خامنئي، الثلاثاء، إن الحرس واجه الأعداء في الداخل والخارج، وذلك إقرار ضمني بتدخلات الحرس الثوري الخارجية في شؤون دول إقليمية وغير إقليمية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صنف الاثنين الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة غير مسبوقة.

وقال خامنئي لمجموعة من أعضاء الحرس الثوري إن الحرس "في طليعة مواجهة أعداء ثورتنا (عام 1979) ودافع دائماً عن البلاد.. أميركا فشلت في وقف تقدمنا".