عاجل| الرئيس الإيراني يهدد أمريكا بإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة

هدد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة، إن واصلت واشنطن ضغطها، حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، وضع الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، وتصنيفه كجماعة إرهابية.
وقال ترامب، إن "الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره أداة للدولة الإيرانية، وسنواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية".
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