مادونا ستقدم عرضا في إسرائيل في إطار مسابقة "يوروفيجن"

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP مادونا خلال عرض في إنديانابوليس في 5 شباط/فبراير 2012

تنوي ملكة البوب مادونا إحياء عرض في تل أبيب في الثامن عشر من أيار/مايو في سياق المرحلة النهائية من مسابقة "يورفيجن" الغنائية، وفق ما أعلن مروّج الحفلات "لايف نايشن" عبر صفحة فرعه المحلي على "فيسبوك".

وكتبت المجموعة "إنه من دواعي سرورنا وفخرنا أن نعلمكم بأن الملكة مادونا ستقدّم عرضا خاصا خلال مسابقة يوروفيجن".

ومن المرتقب أن تنشد المغنية أغنيتين من بينهما واحدة لم تصدر بعد من ألبومها المقبل، بحسب ما أفاد الفرع الإسرائيلي من مجموعة "لايف نايشن".

في أيلول/سبتمبر 2018، اختيرت تل أبيب لاستضافة نسخة العام 2019 من مسابقة "يوروفيجن" إثر فوز المغنية الإسرائيلية نيتا بارزيلاي بدورة العام 2018 التي أقيمت في البرتغال.

ومن المفترض أن تجري المرحلة النصف النهائية من هذه المسابقة بين 14 و16 أيار/مايو، على أن تقام النهائيات في 18 أيار/مايو.

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وفازت إسرائيل أربع مرات بمسابقة "يوروفيجن" التي أقيمت مرتين في القدس سنة 1979 و1999.

وكما الحال وقت إقامة فعاليات دولية رياضية أو فنية الطابع في إسرائيل، كثيرة هي دعوات المقاطعة التي تطلق في هذا الصدد، وأبرزها من قبل ما يعرف بحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (بي دي سي).

وفي كانون الثاني/يناير، دعت نحو خمسين شخصية بريطانية، من بينهم المغني بيتر غابريال والسينمائي كين لوتش، إلى مقاطعة المسابقة المنظمة في إسرائيل تنديدا بانتهاك حقوق الفلسطينيين.

وقد سبق أيضا لأكثر من 60 جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق المثليين والمتحولين جنسيا من حوالى 20 بلدا أن طالبت بمقاطعة نسخة العام 2019 من "يوروفيجن" في بيان مشترك.