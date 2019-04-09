شكرا لقرائتكم خبر عن "الاعلى للإعلام" يختار مجدى لاشين لرئاسة لجنة الدراما بعد اعتذار محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن اعتذار الفنان محمد صبحى، مرة أخرى عن رئاسة لجنة الدراما بالمجلس، لافتا إلى أن صبحى كان قد وافق على رئاسة اللجنة، إلا أن المجلس فوجئ فى اللحظات الأخيره باعتذاره نظرا لانشغاله.
وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن المجلس سيصدر قرار اليوم، باختيار مجدى لاشين رئيسا للجنة الدراما، متابعا: "آملا فى أن يقبل الفنان عزت العلايلى أن يكون مستشارا للجنة الدراما".
كان مكرم محمد أحمد، قد أعلن من قبل عن موافقة الفنان محمد صبحى على رئاسة لجنة الدراما، رغم اعتذاره أكثر من مرة سابقا.
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