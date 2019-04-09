غلاف "يغرق الأهرام الرياضي".. وصحفيون: سرقة لحقوق الملكية.. وقناة الأهلي: سقطة مهنية.. وشبانة يرد: اقتباس

كتب: أحمد أبوعقيل

انتقد عدد من الصحفيين والإعلاميين غلاف مجلة الأهرام الرياضي، والمأخوذ بالنص من غلاف مجلة التايم الأمريكية، والذي يظهر في الكابتن محمود الخطيب غارق وسط المياه وهو ما فعلته مجلة التايم مع ترامب.

وكانت مجلة التايم نشرت في عدد سبتمبر الماضي غلافا يظهر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل مكتبه بالبيت الأبيض الذي انغمر بالمياه، في إشارة إلى المشاكل التي يواجهها ترامب، وكان أبرزها حينها اعتراف محاميه السابق مايكل كوهين بوقائع اختراق ترامب لقواعد حملات الانتخابات الرئاسية.

عصام خضيري الصحفي بموقع مصراوي قال عبر صفحته الشخصية فيس بوك:" محمد شبانة، رئيس التحرير، والطامح لمقعد سكرتير عام نقابة الصحفيين، بيبرر لمصراوي واقعة سرقة غلاف الأهرام الرياضي، فبيقول ايه":

الاقتباس أحد الفنون الصحفية، وضرب مثل: زمان لما اتهزم الزمالك من أشانتي كوتوكو الأستاذ نجيب المستكاوي اقتبس مصطلح "نكسة" في العنوان تعبيرا عن الهزيمة.. ده واحد يا جماعة مش عارف الفرق بين الاقتباس والتشبيه في اللغة !

ثم فرضا سنعتبره اقتباس؛ شرط أساسي في الاقتباس أن تشير لمصدر الاقتباس.. وهو ما لم تفعله، ولو بخط صغير في أسفل الصفحة، (هذا الغلاف مستوحى من مجلة التايم مع بعض التعديلات) !

ثم حقوق الملكية الفكرية تمنع استخدام اللوحات أو الصور إلا بإذن صريح وواضح.. وإلا اعتبرت انتهاكا يعاقب عليها القانون.

وعلى أي حال يا أستاذ لا يجوز استخدام الصور واللوحات والأعمال الأدبية ما لم يكن مصرحا باستخدامها إلا بعد مرور 70 عاما تبدأ من سنة وفاة صاحب الملكية !

والأدهى أنه بيقول بكل ثقة: اقتباس الغلاف - هنمشيها اقتباس - بكل تفاصيله لا يعد سرقة !.. وزاد أنه من آليات الاقتباس تغيير صورة شخص واحد فقط للتعبير عن موقف مماثل (دا بيشرعن وبيحط قواعد كمان) !

هو الأستاذ ما يعرفش برضو أن من أهم قواعد الاقتباس في الكتابة أن ينسب النص لمصدره، وينقل دون تحريف عدا حالات إعادة الصياغة بما لا يخل بالمعنى الأصلي (أما الصور واللوحات فتكون محمية بالملكية الفكرية، و لا يجوز إطلاقا نشرها بدون إذن) !



قناة الأهلي ترد: "غلافكم سقطة مهنية"

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قال إبراهيم المنيسي رئيس مجلة النادي الأهلي إن ناديه يريد الحصول على حقه بعد غلاف الأهرام الرياضي حول محمود الخطيب.

ونشرت مجلة الأهرام الرياضى على غلافها صورة لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ، وكتبت "غريق" فى إشارة إلى هزيمة الأحمر التاريخية من صن داونز من خماسية نظيفة.

وعلق المنيسي على الغلاف عبر برنامج "ملك وكتابة" الذي يبث علي قناة النادي الأهلي : ما يحدث سقطة مهنية- على حد قوله -غلاف الأهرام الرياضى هو نفس غلاف مجلة التايم الأمريكية ون الإشارة لذلك ".

مجلة "التايم" الأمريكية كانت وضعت صورة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب على غلاف عدد شهر سبتمبر الماضى، يظهر غارقا في دوامة من المشاكل فوق مكتبه في البيت الأبيض وهي الصورة التى رسمها الفنان الأمريكي "تيم أوبراين" وأعادت الأهرام الرياضى استخدامها .

وأضاف المنيسي " الأهرام الرياضي مؤسسة عريقة ولكن ما حدث فى الغلاف المسيء للخطيب له علاقة بالانتخابات الماضية التى انحازت فيها لمحمود طاهر- على حد تعبيره".

كما علق عدلي القيعي رئيس لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي وأحد مؤسسي مجلته " لن نصمت أمام إهانة شعار الأهلي والنادي، وعايزين حقنا يأما كل واحد يتصرف بطريقته".



شبانة يرد: اقتباس والمستكاوي فعلها مسبقاً

رد محمد شبانة، رئيس تحرير الأهرام الرياضي وعضو مجلس نقابة الصحفيين، على حالة الجدل التي سادت مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اقتباس غلاف المجلة في عددها الأخير من غلاف مجلة التايم الأمريكية.

محمد شبانه رئيس تحرير الأهرام الرياضي، قال في تصريحات لمصراوي إن اختيار الغلاف جاء مواكبًا للظرف الحالي، لأن الأهلي بالفعل يغرق بهذه الهزيمة التاريخية من صنداونز، ولكن الجماهير الرافضة للغلاف تنتقده بمشاعرها لعدم تقبلها فكرة انتقاد النادي، رغم أن النقد البناء هو دور الصحافة لإيقاظ المسؤولين من غفلتهم".

وتابع رئيس تحرير الأهرام الرياضي: " الاقتباس أحد الفنون الصحفية المهمة وموجود في الصحافة منذ عقود طويلة، مضيفًا: "أتذكر أن الأستاذ نجيب المستكاوي حين هُزم الزمالك من أشانتي كوتوكو في كوماسي في الثمانينيات، استخدم مصطلح نكسة، والذي كان وصفا لنكسة ٦٧ فقط، فضلا عن أن الاقتباس موجود في الفن والأدب".

وشدد شبانة، على أن اقتباس الغلاف بنفس تفاصيله لا يعد سرقة، خاصة وأن كثيرين شاهدوا غلاف التايم من قبل، ومن ضمن آليات الاقتباس إمكانية تغيير وجه شخص فقط مع استخدام نفس التعبير عن حالة مشابهة.



سكاي نيوز: غلاف "غرق الأهلي" يفجّر الانتقادات في مصر

ذكر موقع سكاز نيوز أن غلاف مجلة الأهرام الرياضية تسبب في حالة من الجدل بعدما اتضح أنه مجرد قص ولصق من أحد الأغلفة الشهيرة لمجلة التايم الأميركية.

وبينما يواجه الأهلي المصري مشاكل داخلية عدة، حاول رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي التعبير عن ذلك باستخدام نفس غلاف مجلة التايم بينما قام بتغيير صورة ترامب ليضع بدلا منه صورة رئيس النادي محمود الخطيب ويظهر أسفله علم النادي وهو يغرق.

لكن الغلاف تسبب في انتقادات كثيرة، أبرزها اتهام المجلة بالسرقة وعدم احترام حقوق النشر.

وتحدثت صفحة "جرائم في الديسك" على فيسبوك عن الواقعة، واصفة إياها بـ"فضيحة جديدة"، بعد غلاف مجلة حريتي الأسبوع الماضي.

وقال أحد المنتقدين إن المجلة لم تكلف نفسها حتى إزالة العلم الأميركي الذي بقي ظاهرا على البذلة التي يفترض أنها للخطيب.