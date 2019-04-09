لجنة المتابعة لقضية الموقوفين الاسلاميين:لوقف الانتهاكات أثناء التحقيق

وجه المحامي محمد صبلوح بإسم لجنة المتابعة لقضية الموقوفين الاسلاميين كتابا مفتوحا الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رحب في مستهله بكلامه "الذي يحث كل الاجهزة على التقيد بأصول التحقيقات والتزام المهل"، وقال: "لكنها يا فخامة الرئيس ليست حكرا على جهاز واحد".
ولفت إلى أن "هذه الانتهاكات في أصول التحقيقات ترتكبها كل الاجهزة الامنية، ولا تقف حدودها هنا، بل ان حقوق الانسان تنتهك أثناء التحقيق ولطالما طالبنا بوقف الانتهاكات لكن دون جدوى"، معتبرا أن "العدالة تبدأ بوقفها وتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين اللبنانية الاخيرة التي لم تطبق على الرغم من نشرها ونفاذها منذ اكثر من سنة".
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