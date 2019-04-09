استقبل محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي، في مكتبه في سراي بعبدا، الممثل الخاص للامم المتحدة لشؤون الحد من المخاطر الكوارث مامي فيروتوري ورئيس المكتب الإقليمي للامم المتحدة لذات الشؤون سوجيت كومار موهانتي ونائبه فادي الجنان إضافة إلى منسق اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث والأزمات في لبنان زاهي شاهين في إطار متابعة موضوع الحد من مخاطر الكوارث.
واطلع المحافظ المكاوي المجتمعين على آلية عمل غرفة العمليات الخاصة للحد من مخاطر الكوراث في المحافظة وما تقوم به فرق العمل من تدريب مستمر ومناورات تهدف إلى تحقيق سرعة وتقنية الاستجابة عند حصول الكوارث. وتطرق المحافظ إلى السعي القائم لتطوير استراتيجيات التدخل لتحقيق الغاية المرجوة.
كانت هذه تفاصيل خبر مكاوي أطلع وفدا أمميا زاره على آلية عمل الغرفة الخاصة للحد من مخاطر الكوراث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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