الراعي استقبل ابي نصر وسفير هنغاريا ووفدا من القوات

إستقبل غبطة البطريرك الكردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ في الصرح البطريركي في ​بكركي​، وفدا من مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية في ​حزب القوات اللبنانية​ برئاسة انطوان مراد الذي نقل تحيات الدكتور ​سمير جعجع​ ودعوته لصاحب الغبطة لحضور ريسيتال ديني في ذكرى الآلام في معراب. وكانت مناسبة عرض فيها الوفد لعدد من المواضيع العامة المحلية، وشكروا لغبطته "مواقفه الجريئة حيال عدد من الملفات وابرزها الفساد والهدر سائلينه رفع الصوت دائما، لأنه لا ينطق الا بالعدل والحق."

واعرب الوفد عن "لمس تجاوب بعد النداءات المتكررة لغبطتكم بوجوب وقف الهدر والفساد لكي ينعم ابناء الوطن بالعيش بكرامة، ولكي نكسب الثقة الدولية سيما وان مساعدات ​مؤتمر سيدر​ مرتبطة بالإصلاحات المطلوبة." كذلك تم التطرق الى دور المرأة واهمية تفعيله في المجتمعات على كافة الأصعدة، وكان توافق على اهمية "اقرار ​خطة الكهرباء​ كبداية في رحلة الإصلاح وتأكيد على اهمية انخراط الشباب في الدولة ولا سيما في مؤسساتها العسكرية والأمنية."

ثم التقى غبطته سفير هنغاريا في لبنان غيدا ميهاليي الذي شدد على "ضرورة تعزيز العلاقات الكنسية بين البلدين،" لافتا الى "الغنى الديني الذي يتمتع به لبنان ما يجعل منه بلدا مميزا في العالم."

ومن زوار الصرح البطريركي رئيس ​الرابطة المارونية​ ​نعمة الله ابي نصر​ الذي بحث مع غبطته في التحضيرات من اجل اعلان مئوية لبنان الكبير.